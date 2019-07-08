Скандальна російська фігуристка буде виступати за Україну

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Анастасія Шаботова
Анастасія Шаботова / Фото з відкритих джерел

Російська фігуристка Анастасія Шаботова відтепер виступатиме під прапором України.

Перехід одноголосно схвалила Федерація фігурного катання Москви на засіданні президії. Анастасія тренується у Світлани Панової в московському клубі "Снігові барси", повідомляє ffkm.ru.

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13-річна спортсменка стала широко відома після гучної заяви про допінг. Під час спілкування з підписниками в Instagram в січні цього року вона сказала, що для успішного і стабільного виступу необхідно пити "правильний допінг".

"Як виступати стабільно? Випити багато допінгу – і виступаєш стабільно. Ось і все. Тільки треба правильний допінг пити. Мені цікаво, в "Кришталевому" п'ють або не п'ють? Звичайно, п'ють", - сказала Шаботова, маючи на увазі школу "Самбо-70 ", де працює знаменитий тренер з фігурного катання Етері Тутберідзе.

Пізніше Шаботова заявила, що сказала дурість, а представники Департаменту спорту міста Москви провели з нею роз'яснювальну бесіду.

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Теги: Фігурне катання Новини Спорту Новини Росії Спорт
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