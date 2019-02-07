Скандальний футболіст ризикує потрапити за ґрати через безглуздий інцидент з автомобілем

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Томаш Ржепка
Томаш Ржепка / independent.co.uk

Колишньому футболісту англійського "Вест Хема", італійської "Фіорентини" й збірної Чехії Томашу Ржепці загрожує тюремний термін. 45-річний чех орендував автомобіль класу люкс, після чого продав його.

Суд виніс вирок гравцю – термін на 15 місяців позбавлення волі у справі про шахрайство.

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Адвокат колишнього футболіста збирається подати апеляцію на рішення суду, повідомляє dailymail.

Ржепка й у минулому потрапляв у неприємну ситуацію. Влітку минулого року він розмістив анкети колишньої дружини Владки Ербової на сайтах інтим-послуг. Ржепка розмістив три оголошення та доклав до них номер Ербової – нібито та працює в ескорті.

Його засудили до 6 місяців позбавлення волі, проте незабаром тюремний термін був замінений на громадські роботи.

Хто такий Томаш Ржепка?
45-річний чеський екс-футболіст. За збірну Чехії Ржепка провів 46 матчів. Окрім "Фіорентини" та "Вест Хема" захищав кольори "Баника", "Спарти" та чеського "Динамо". Ржепка здобув популярність за відсутність самоконтролю. За свою професійну кар'єру він отримав дев'ятнадцять червоних карток, одна з яких була за напад на чиновника й ТБ оператора у вересні 2007 року.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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