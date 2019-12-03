Слідство у справі організації договірних матчів зупинили

Слідство у справі організації так званих договірних футбольних матчів зупинили. У травні 2018 року у ході слідства було задокументовано діяльність п'яти злочинних груп та 35 футбольних клубів.

Про зупинку слідства йдеться у відповіді Головного слідчого управління Нацполіції на запит "Укрінформу".

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"Станом на 21 листопад 2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п.3 ч. 1 ст. 280 Кримінального процесуального кодексу", – йдеться у відповіді Нацполіції.

"Укрінформ" зазначає, що норма законодавства, на яку посилаються у Нацполіції, передбачає зупинення слідства на період виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Про що саме йдеться, у ГСУ Нацполіції не уточнили, пославшись на таємницю слідства.

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Що відомо про слідство?

У травні 2018 року керівники МВС, Нацполіції, ГПУ й УАФ прозвітували про проведення спецоперації, у ході якої було задокументовано діяльність п’яти злочинних груп та 35 футбольних клубів. Правоохоронці тоді провели 40 обшуків на території 10 областей.

За даними правоохоронців, до складу злочинних груп увійшли президенти футбольних клубів, колишні та чинні гравці, арбітри, тренери й комерційні структури. Зокрема, слідчі встановили понад 320 осіб, які були задіяні в корупційних "схемах" та причетні до вчинення злочинів більш ніж у 57 епізодах.

У повідомленні на сайті МВС йшлося, що рахунки "договірного" матчу заздалегідь були відомі їх організаторам ще до його початку. На таких матчах учасники злочинних груп могли швидко заробити великі гроші. Знаючи майбутній результат гри, вони особисто або через довірених осіб робили ставки на ресурсах букмекерських контор, які зареєстровані в країнах Азії.

"Футбольний бізнес" приносив організаторам "замовних" матчів шалені прибутки. У грі на тоталізаторі зловмисники заробляли до 5 мільйонів доларів на рік.