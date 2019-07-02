Спортивний директор "Генку" назвав трансфер Маліновського найбільшим в історії клубу

Спортивний директор "Генка" Дімітрі де Конде розповів, за яких умов Руслан Маліновський може покинути клуб.

Спорт24 повідомляв, що Маліновський дав згоду на перехід з "Генку" в "Сампдорію". Тепер між собою повинні домовитися клуби. За інформацією сайту Джанлуки ді Марціо, "Сампдорія" зробила пропозицію бельгійцям у розмірі 12 мільйонів євро.

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Я відчуваю, що Маліновський хоче перейти в топ- чемпіонат Європи. З огляду на його вік, це зрозуміло. Ми хочемо внести свій вклад в цю історію. За умови, що надійде належна пропозиція.



Якщо такої пропозиції не надійде, ми будемо наполягати на тому, щоб він залишився в Генку. Повинна бути взаємна повага. У мене склалося враження, що Руслан зрозумів це. Непорозуміння, які виникли протягом останніх тижнів, вдалося владнати. До нього є серйозний інтерес. З огляду на вміння Маліновського, він повинен стати нашим найбільшим трансфером за всю історію,

– цитує де Конде Voetbalkrant.

Сам Маліновський звинуватив "Генк" у брехні. Українець розчарований діями клубу, який не хоче його відпускати.

У минулому сезоні Маліновський зіграв 51 матч за "Генк" у всіх турнірах і став у його складі чемпіоном Бельгії. В активі Руслана 16 голів і 16 результативних передач.