Спортсменка Бех-Романчук засвітила пружні сідниці: мотивуюче фото

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / instagram.com/gaeva_ksusha

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала спортивне фото, на якому вона засвітили свою підкачану фігуру.

Нещодавно Бех-Романчук виборола для України третє місце на етапі Діамантової ліги у Лондоні. Спортсменка спеціалізується на стрибках у довжину.

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Марина активно веде свою сторінку в Instagram і нещодавно опублікувала там фото зі змагань у Великобританії. На світлині яскраво помітні підкачана спина та пружні сідниці легкоатлетки.

Залиш складнощі позаду,
– підписала фото спортсменка.

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика Марина Бех-Романчук
Джерело: 24 канал
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