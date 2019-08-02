Спортсменка Бех-Романчук засвітила пружні сідниці: мотивуюче фото
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала спортивне фото, на якому вона засвітили свою підкачану фігуру.
Нещодавно Бех-Романчук виборола для України третє місце на етапі Діамантової ліги у Лондоні. Спортсменка спеціалізується на стрибках у довжину.
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Марина активно веде свою сторінку в Instagram і нещодавно опублікувала там фото зі змагань у Великобританії. На світлині яскраво помітні підкачана спина та пружні сідниці легкоатлетки.
Залиш складнощі позаду,
– підписала фото спортсменка.
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Джерело: 24 канал
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