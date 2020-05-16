У США опублікували результати розтину тіла пілота гелікоптера Кобі Браянта
Департамент судово-медичного експерта-коронера округу Лос-Анджелес опублікував результати розтину всіх жертв катастрофи вертольота, в якому загинули легенда "Лейкерс" Кобі Браянт, його 13-річна дочка Джіанна і ще семеро людей.
Пілот вертольота Кобі Браянта Ара Зобаян не вживав ні алкоголю, ні наркотиків. Про це свідчать результати аутопсії, повідомляє АР.
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Згідно зі звітом, всі жертви авіакатастрофи загинули миттєво в результаті сильного удару. Причиною смерті є нещасний випадок.
"У звіті надали інформацію про те, наскільки жорсткою була авіакатастрофа. Зокрема, описуються зламані кістки, розкидані частини тіл, різкий запах від залишків згорілого одягу", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок.
- Згодом стало відомо, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- У день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'являються графіті на його честь.
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