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У США опублікували результати розтину тіла пілота гелікоптера Кобі Браянта

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Кобі Браянт
Кобі Браянт / Getty Images

Департамент судово-медичного експерта-коронера округу Лос-Анджелес опублікував результати розтину всіх жертв катастрофи вертольота, в якому загинули легенда "Лейкерс" Кобі Браянт, його 13-річна дочка Джіанна і ще семеро людей.

Пілот вертольота Кобі Браянта Ара Зобаян не вживав ні алкоголю, ні наркотиків. Про це свідчать результати аутопсії, повідомляє АР.

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Згідно зі звітом, всі жертви авіакатастрофи загинули миттєво в результаті сильного удару. Причиною смерті є нещасний випадок.

"У звіті надали інформацію про те, наскільки жорсткою була авіакатастрофа. Зокрема, описуються зламані кістки, розкидані частини тіл, різкий запах від залишків згорілого одягу", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про смерть Кобі Браянта

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Здоров'я Спорт Новини Спорту Катастрофа Загинув Кобі Браянт Баскетбол
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