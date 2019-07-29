Стартував продаж квитків на матч Україна – Литва: ціна та де купити

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Стартував продаж квитків на матч України – Литва: ціна та де купити
Стартував продаж квитків на матч України – Литва: ціна та де купити / ffu.ua

Стартував продаж квитків на матч кваліфікації чемпіонату Європи 2020 року між Україною та Литвою. Гра відбудеться 11 жовтня у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст".

Ціни на квитки від 50 до 500 гривень. Наразі можна придбати квитки за ціною: 200 гривень, 300 гривень, 450 гривень та 500 гривень.

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Усі охочі відвідати матч відбору Євро-2020 між Україною та Литвою можуть придбати квитки на сайті kharkiv.ticketsbox.com.

У касах стадіону ОСК "Металіст" квитки на матч збірної України з'являться згодом.

Матч кваліфікації Євро-2020 Україна – Литва відбудеться 11-го жовтня у Харкові. Початок гри о 21:45.


Фото: kharkiv.ticketsbox.com

Вхід на стадіон розпочнеться о 18:45. Старт розважальної програми о 20:00.

На цей момент збірна України провела чотири матчі в рамках відбору Євро-2020. На виїзді "синьо-жовті" зіграли внічию з Португалією та перемогли Люксембург.

У Львові підопічні Андрія Шевченка розгромили Сербію та знову здолали збірну Люксембургу. З 10 очками збірна України лідирує у групі B.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Євро-2020
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