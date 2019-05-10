Став відомий гонорар Василя Ломаченка за чемпіонський бій проти Люка Кемпбелла

Чемпіон світу у легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко за бій проти Люка Кемпбелла може отримати 3 мільйони доларів. На кону ж стоятиме чемпіонський пояс за версією WBC.

При цьому Ломаченко на цей бій може виставити свої чемпіонські пояси. Таку інформацію з посиланням на власні джерела оприлюднило видання Sport Arena.

До слова: Промоутер Едді Хірн розповів про проблеми організації чемпіонського бою Ломаченко – Кемпбелл

Але в організації цього бою є ряд перешкод. Едді Хірн, який і займається організацією бою, є промоутером Люка Кемпбелла. І він вимагає, щоб його підопічний отримав такий самий гонорар за бій, які Ломаченко. Причина в тому, що Кемпбелл – обов'язковий претендент на цей бій, у той час як українець не входив у топ-15 рейтингу WBC.

Також є проблема з трансляцією бою в США. Ломаченка представляє промоутерська компанія Top Rank, яка має контракт з телеканалом ESPN. Натомість Matchroom Boxing Едді Хірна – з платформою DAZN. Відтак двом сторонам треба буде домовитися щодо трансляції.

Очікується, що Ломаченко підпише контракт на проведення до кінця травня. Сам бій може відбутися вже у серпні.

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