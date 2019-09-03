Суперник "Динамо" в Лізі Європи підписав зіркового нападника

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Ніклас Бендтнер
Ніклас Бендтнер / fck.dk

Данський "Копенгаген" вирішив підсилитися на період матчів групового етапу Ліги Європи. Там команда зіграє проти київського "Динамо". А в нападі їм допоможе Ніклас Бендтнер.

31-річний нападник підписав з "Копенгагеном" контракт до кінця 2019 року. Він вже провів перше тренування з новою командою.

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Варто додати, що в кар'єрі Бендтнера були такі клуби, як англійські "Арсенал" та "Сандерленд", італійський "Ювентус" та німецький "Вольфсбург". Однак останнім часом його кар'єра не задалася. До "Копенгагена" форвард перейшов з норвезького "Русенборга". 

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Теги: Спорт Футбол Трансфери Новини Спорту
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