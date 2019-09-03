Суперник "Динамо" в Лізі Європи підписав зіркового нападника

Данський "Копенгаген" вирішив підсилитися на період матчів групового етапу Ліги Європи. Там команда зіграє проти київського "Динамо". А в нападі їм допоможе Ніклас Бендтнер.

31-річний нападник підписав з "Копенгагеном" контракт до кінця 2019 року. Він вже провів перше тренування з новою командою.

Читайте також: Топ-трансфери літа 2019

Варто додати, що в кар'єрі Бендтнера були такі клуби, як англійські "Арсенал" та "Сандерленд", італійський "Ювентус" та німецький "Вольфсбург". Однак останнім часом його кар'єра не задалася. До "Копенгагена" форвард перейшов з норвезького "Русенборга".