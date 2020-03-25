Суркіс відреагував на можливу зміну головного тренера "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував інформацію про те, що влітку клуб очолить головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник.

Раніше журналіст програми "Футбольний формат" Олег Ящук повідомив, що головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник влітку очолить київське "Динамо".

До слова Суркіс вибухнув через рішення УПЛ, яке може завадити "Динамо" потрапити у Лігу чемпіонів

Замість того, щоб об'єднатися в боротьбі з серйозною проблемою – COVID-19 – деякі люди вважають за краще придумувати новини про "Динамо". Причому новини, які взагалі не відповідають дійсності. Ми не вели переговори з Віктором Скрипником, це фейкова інформація. З цієї ж опери повідомлення про те, що Григорій Суркіс знаходиться в лікарні з коронавірусів – така ж брехня.



А ось інформація, яка відповідає дійсності: найближчим часом футбольний клуб "Динамо" здійснить ще один серйозний проект допомоги нашій медицині. Скоро все дізнаєтеся,

– сказав Суркіс офіційному сайту киян.

Також цікаво, що цю інформацію встигли спростувати близькі до київського "Динамо" журналісти Шахови.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.