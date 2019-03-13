Світоліна феєрично вийшла у чвертьфінал турніру в Індіан-Уеллсі: відео

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / twitter.com/bnpparibasopen

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллсі, США.

Еліна Світоліна – Ешлі Барті 2:1 (7:6, 5:7, 6:4)

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Українка здолала 12 ракетку світу Ешлі Барті в трьох сетах з рахунком 7:6, 5:7, 6:4.

Поєдинок тривав 3 години і 12 хвилин. За цей час Світоліна 3 рази подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки і виграла 6 геймів на прийомі. У свою чергу, 12 сіяна зробила 6 ейсів, зробила 7 "подвійних" і реалізувала 6 брейк-пойнтів.

На старті вирішального відрізку гри українка поступалася 0:2, але у фінальній частині матчу зуміла зробити три брейки поспіль і здобути перемогу.

В 1/4 фіналу турніру суперницею Еліни стане чеська тенісистка Маркета Вондрушова, яка знаходиться на 61 місці рейтингу WTA.

Відеоогляд матчу Світоліна – Барті

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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