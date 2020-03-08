Світоліна розгромила суперницю та вийшла у фінал турніру вперше у 2020 році
Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла у фінал в одиночних змаганнях на турнірі WTA International в Мексиці у місті Монтеррей. На стадії півфіналу українка розгромила нідерландку Аранчу Рус, віддавши суперниці лише один гейм.
Перший сет тривав лише 26 хвилин, та й у другому Світоліна віддала Рус аж один гейм.
Трохи раніше Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у півфінал турніру у Мексиці
Півфінал у Монтерреї: результат
Еліна Світоліна – Аранча Рус 2:0 (6:0, 6:1).
Еліна Світоліна вперше у 2020 році виступить у фіналі турніру WTA. Раніше до цієї стадії змагань українка доходила у листопаді 2019, коли програла Ешлі Барті у Шеньчжені.
Якщо Світоліна виграє фінал у Монтерреї, то здобуде 14-й титул.
У фіналі ж у мексиканському Монтерреї Еліна Світоліна зіграє з Маріє Боузковою. Це чеська тенісистка, яка посідає 57 сходинку у рейтингу WTA (Світоліна у поточному рейтингу сьома).
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Раніше тенісистки зустрічалися лише раз – у вересні 2019 року в китайському Гуанчжоу. Тоді чешка була сильнішою (6:3, 6:4).
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