Світоліна та інші українки поборються за рекордні призові на US Open

На Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open) знову будуть розіграні рекордні призові. За рекордний гонорар поборються українські тенісистки.

Загальний фонд призових складе 57 мільйонів доларів, що на чотири млн більше, аніж у 2018-му році.

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Переможці одиночних розрядів зароблять по 3,85 мільйона (у 2018-му – 3,35 млн). Ті, хто програють у першому колі – 58 тисяч доларів (у 2018-му – 54 тисячі).

За останні чотири роки призові за перше коло US Open зросли на 47%.

Players at the 2019 #USOpen will see an 8% increase from last year's total compensation



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Згідно з рейтингом WTA від 15 липня, на Відкритому чемпіонаті США Україну гарантовано представлять чотири тенісистки. В основну сітку US Open заявлені чотири українки – Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Леся Цуренко та Катерина Козлова.

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У чоловічій сітці українці не отримали гарантованих місць, оскільки у першій сотні рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) представників країни нема. Найвище місце у рейтингу серед українських тенісистів посідає Сергій Стаховський – він 145-й.

US Open пройде з 26 серпня до 8 вересня. Кваліфікація розпочнеться 19 серпня.

У 2018 році US Open виграла японська тенісистка Наомі Осака. У чоловічій сітці перемогу святкував серб Новак Джокович. Українка Еліна Світоліна капітулювала в четвертому колі.