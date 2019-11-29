Світоліна в сексуальному бікіні проводить відпустку в Дубаї: фото

Перша ракетка України Еліна Світоліна після закінчення насиченого сезону вирушила відпочивати в теплі краї.

Сил для своїх нових перемог найкраща українська тенісистка набирається в Об'єднаних Арабських Еміратах, звідки поділилася з підписниками спокусливим фото.

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Фанати Еліни оцінили такий відпочинок, а деякі навіть написали їй компліменти.

Зазначимо, що українська спортсменка може дозволити собі будь-який шикарний відпочинок, адже за даними журналу Forbes потрапила в топ-5 найзаможніших тенісисток планети. За результатами цього сезону Еліна заробила понад шести мільйонів доларів.