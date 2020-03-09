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Світоліна завдяки перемозі на турнірі WTA повернулася у топ-5 рейтингу

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Еліна Світоліна / wtatennis.com

Українка Еліна Світоліна, відсвяткувавши перемогу на тенісному турнірі WTA, покращила позицію у рейтингу. З нового тижня Еліна повернулася у топ-5.

До турніру в мексиканському Монтерреї Світоліна посідала сьому сходинку в рейтингу WTA. Перемога у Мексиці дозволила Еліні піднятися на дві позиції.

Тепер українська тенісистка розмістилася на 5-й позиції і впритул наблизилася до Софії Кенін, яка четверта.

Як це було Еліна Світоліна – переможниця престижного турніру WTA у Монтерреї

Щодо інших українських тенісисток у рейтингу WTA, то Даяна Ястремська залишилася на 25-й сходинці.

Катерина Козлова опустилася на 2 сходинки й посідає 98 місце. 13 позиції додала Леся Цуренко, яка тепер 139-а.

Також Світоліна суттєво покращила позицію у "чемпіонській гонці" 2020 року. Еліна додала 43 позиції і тепер перебуває на 21-у місці.

Зазначимо, що 8 найкращих тенісисток у так званій "чемпіонській гонці" у кінці сезону потрапляють на Підсумковий турнір.

Торік Світоліна дійшла до фіналу, а у 2018 році відсвяткувала історичну перемогу.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Еліна Світоліна Теніс
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