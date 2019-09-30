Світоліна здобула перемогу в драматичному матчі на престижному турнірі в Пекіні

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Еліна Світоліна пробилася до 1/8 фіналу на останньому в році турнірі категорії Premier Mandatory. У Пекіні українка в 1/16 фіналу перемогла китаянку Яфань Ван.

Еліна Світоліна – Яфань Ван 2:0 (7:6, 7:6)

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Світоліна вже традиційно для себе розпочала поєдинок, програвши перший гейм на своїй подачі. У четвертому геймі Еліна відновила паритет. В 11 геймі китаянка Ван зробила брейк і подавала на сет. У відповідальний момент Світоліна проявила характер та відігралася.

На тай-брейку сильнішою виявилася саме українка й виграла перший сет.

Початок другого сету Світоліна знову розпочала невдало. 25-річній Яфань вдалося двічі зробити два брейки й вона повела з рахунком 4:1. Та третя ракетка світу знову проявила характер. Світоліна зробила зворотний брейк і зрівняла рахунок.

Доля другого сету також вирішувалася на тай-брейку. І знову перемогу відсвяткувала українка та виграла поєдинок.

В 1/8 фіналу Світоліна зіграє проти переможця пари Анастасія Павлюченкова – Софія Кенін.

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Теги: Спорт Футбол Еліна Світоліна Новини Спорту
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