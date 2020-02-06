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Світоліна зіграє у Таїланді, де підтвердили коронавірус: Кожні 3 години проходитимуть перевірки

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Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить на турнірів у Таїланді попри те, що в країні зафіксовано випадки коронавірусу. Турнір у Таїланді триватиме з 10 до 16 лютого.

За словами Світоліної, у WTA уважно займаються питанням коронавірусу, щоб убезпечити гравців.

Це важливо: Світоліна піднялася на четверте місце в рейтингу WTA, Ястремська втратила п'ять позицій

"Практично кожен день від них приходять листи на пошту. Вони все перевіряють, там навіть буде цілий готель, який розрахований тільки на гравців", – цитує Світоліну btu.org.ua.

Світоліна заявила, що здоров'я тенісистів перевірятимуть кожні 3 години.

Вони за всім стежать і для них це дуже важливе питання. За їх даними, там зараз низькі показники того, що там може щось статися,
– сказала Еліна.

Українка більше хвилюється через турнір у китайському Ухані, який триватиме з 27 серпня до 3-го жовтня. Як відомо, в Ухані на коронавірус захворіли 19 665 осіб, 549 – померли.

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

"Я спілкувалася з представниками гравців в WTA, з Івою Майолі, що потрібно щось робити. Навіть якщо вірусу не буде, все одно страшно туди їхати, як в принципі і на будь-який турнір в Китаї. Відомо, що у WTA ці питання будуть вирішувати пізніше, десь у березні", – резюмувала Світоліна.

Чинною чемпіонкою турніру в Таїланді є українка Даяна Ястремська. Еліна Світоліна перемагала на турнірі у 2017 році.

Які змагання перенесли через коронавірус

  • Матчі олімпійського відбору з баскетболу серед жіночих збірних перенесли з Фошаню до сербського Белграда.
  • Оргкомітет Олімпіади-2022, що відбудеться в Пекіні, скасував церемонію старту зворотного відліку до змагань, що мав відбутися на стадіоні "Пташине гніздо".
  • Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) прийняла рішення скасувати етап Кубка світу з гірськолижного спорту в китайському Яньціні.
  • Зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики, який мав пройти в китайському Нанкіні з 13 до 15 березня, перенесли на 2021 рік.
  • Чемпіонат Китаю з футболу мав розпочатися 22 лютого. Та його теж відклали на невизначений термін.
  • Старт чемпіонату Китаю з баскетболу теж вирішили відкласти на невизначений термін. Легіонери масово покинули Китай.
  • Як мінімум два матчі азійської Ліги чемпіонів перенесли на невизначений термін.
  • Організатори перегонів Формула E вирішили не проводити гонку в китайському місті Санья. Гонка була запланована на 21 березня 2020 року.
  • Наразі обговорюється питання перенесення гран-прі Китаю Формули-1.


Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Еліна Світоліна Коронавірус 2020
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