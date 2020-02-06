Світоліна зіграє у Таїланді, де підтвердили коронавірус: Кожні 3 години проходитимуть перевірки
Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить на турнірів у Таїланді попри те, що в країні зафіксовано випадки коронавірусу. Турнір у Таїланді триватиме з 10 до 16 лютого.
За словами Світоліної, у WTA уважно займаються питанням коронавірусу, щоб убезпечити гравців.
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"Практично кожен день від них приходять листи на пошту. Вони все перевіряють, там навіть буде цілий готель, який розрахований тільки на гравців", – цитує Світоліну btu.org.ua.
Світоліна заявила, що здоров'я тенісистів перевірятимуть кожні 3 години.
Вони за всім стежать і для них це дуже важливе питання. За їх даними, там зараз низькі показники того, що там може щось статися,
– сказала Еліна.
Українка більше хвилюється через турнір у китайському Ухані, який триватиме з 27 серпня до 3-го жовтня. Як відомо, в Ухані на коронавірус захворіли 19 665 осіб, 549 – померли.
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"Я спілкувалася з представниками гравців в WTA, з Івою Майолі, що потрібно щось робити. Навіть якщо вірусу не буде, все одно страшно туди їхати, як в принципі і на будь-який турнір в Китаї. Відомо, що у WTA ці питання будуть вирішувати пізніше, десь у березні", – резюмувала Світоліна.
Чинною чемпіонкою турніру в Таїланді є українка Даяна Ястремська. Еліна Світоліна перемагала на турнірі у 2017 році.
Які змагання перенесли через коронавірус
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- Оргкомітет Олімпіади-2022, що відбудеться в Пекіні, скасував церемонію старту зворотного відліку до змагань, що мав відбутися на стадіоні "Пташине гніздо".
- Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) прийняла рішення скасувати етап Кубка світу з гірськолижного спорту в китайському Яньціні.
- Зимовий чемпіонат світу з легкої атлетики, який мав пройти в китайському Нанкіні з 13 до 15 березня, перенесли на 2021 рік.
- Чемпіонат Китаю з футболу мав розпочатися 22 лютого. Та його теж відклали на невизначений термін.
- Старт чемпіонату Китаю з баскетболу теж вирішили відкласти на невизначений термін. Легіонери масово покинули Китай.
- Як мінімум два матчі азійської Ліги чемпіонів перенесли на невизначений термін.
- Організатори перегонів Формула E вирішили не проводити гонку в китайському місті Санья. Гонка була запланована на 21 березня 2020 року.
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