Світоліна зіграє у Таїланді, де підтвердили коронавірус: Кожні 3 години проходитимуть перевірки

Українська тенісистка Еліна Світоліна виступить на турнірів у Таїланді попри те, що в країні зафіксовано випадки коронавірусу. Турнір у Таїланді триватиме з 10 до 16 лютого.

За словами Світоліної, у WTA уважно займаються питанням коронавірусу, щоб убезпечити гравців.

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"Практично кожен день від них приходять листи на пошту. Вони все перевіряють, там навіть буде цілий готель, який розрахований тільки на гравців", – цитує Світоліну btu.org.ua.

Світоліна заявила, що здоров'я тенісистів перевірятимуть кожні 3 години.

Вони за всім стежать і для них це дуже важливе питання. За їх даними, там зараз низькі показники того, що там може щось статися,

– сказала Еліна.

Українка більше хвилюється через турнір у китайському Ухані, який триватиме з 27 серпня до 3-го жовтня. Як відомо, в Ухані на коронавірус захворіли 19 665 осіб, 549 – померли.

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"Я спілкувалася з представниками гравців в WTA, з Івою Майолі, що потрібно щось робити. Навіть якщо вірусу не буде, все одно страшно туди їхати, як в принципі і на будь-який турнір в Китаї. Відомо, що у WTA ці питання будуть вирішувати пізніше, десь у березні", – резюмувала Світоліна.

Чинною чемпіонкою турніру в Таїланді є українка Даяна Ястремська. Еліна Світоліна перемагала на турнірі у 2017 році.

Які змагання перенесли через коронавірус

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Правда та міфи про коронавірус / 24 канал