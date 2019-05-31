ТОП-5 найбільш очікуваних боксерських поєдинків

Футбольні баталії потроху вщухають, і вболівальники перемикають увагу на не менш видовищні види спорту, зокрема — бокс. У 2019 нас чекає кілька яскравих поєдинків. Не всі ще узгоджені, але, з огляду на величезний інтерес публіки, це лише питання часу.

Флойд Майвезер — Менні Пакьяо

В першу чергу, це стосується повернення на ринг Флойда Мейвезера заради реваншу з Менні Пакьяо. Флойд виграв у 2015 році, але кар'єру після цього не завершив. Він бився з легендою UFC Конором МакГрегором, а також з нікиму невідомим японцем Насукавою.

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Мейвезер явно ще сповнений сил і не проти це продемонструвати. Звичайно ж, якщо йому за це заплатять. Минула зустріч з Пакьяо принесла йому 400 мільйонів доларів і тепер, за словами самого Флойда, його чекає ще один дев'ятизначний гонорар.

Що ж стосується шансів на перемогу, то аналітики Parimatch і зараз вірять в непереможеного чемпіона: шанси Мейвезера оцінюють в 61% проти 36% у Пакьяо (і 3% на нічию).

Ентоні Джошуа — Тайсон Ф'юрі

Також багато хто з нетерпінням чекають зустрічі Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Головним претендентом на перемогу вважається Джошуа, у нього 55% на перемогу від експертів Parimatch проти 41% у Ф'юрі (і 4% на нічию).

Шанси Ентоні могли бути й вище, але ті часи, коли Ф'юрі недооцінювали, явно пройшли. Скільки б не пропускав Тайсон, він завжди знаходить в собі сили продовжувати бій та завдавати удару у відповідь. Це на собі відчув Деонтей Уайлдер, який не зміг нокаутувати Ф'юрі.

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Сауль Альварес — Геннадій Головкін

На третьому місці в списку найбільш очікуваних боїв — третя серія трилера Сауль Альварес vs Геннадій Головкін. Після нічиєї в першому поєдинку мексиканський боксер за очками переміг чемпіона з Казахстану. Все йде до того, що Альварес і Головкін зустрінуться знову.

З чемпіонським поясом шанси Сауля вище, ніж у Геннадія: 62% проти 34% на думку аналітиків Parimatch (4% на нічию). Ну і, звичайно, варто враховувати різницю у віці боксерів, все ж Альварес на дев'ять років молодший і вже піднабрався досвіду.

Олександр Усик — Олександр Повєткін

Нещодавно стало відомо, що після перенесення бою з Карлосом Такамом, дебют Олександра Усика в суперважкій вазі відбудеться в серпні. Але всі чекають не поєдинку Усика з камерунцем: інтерес скоріше викликає можлива зустріч українця з Олександром Повєткіним. Однак в цьому випадку фанатам Усика, схоже, можна не хвилюватися — 67% на перемогу від Parimatch проти 29% у Повєткіна (і 4% на нічию).

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А ось тим, хто в очікуванні на бій Усика та Джошуа, доведеться набратися терпіння: суперважку вагу — новий виклик для українця, і поки йде багато суперечок про те, як він в ньому себе проявить.

Ентоні Джошуа — Деонтей Уайлдер

Завершує топ-5 найбільш очікуваних поєдинків можливий бій Ентоні Джошуа і Деонтея Уайлдера. Як і Тайсон Ф'юрі, Уайлдер сьогодні — один з небагатьох, хто може побити Джошуа. Поки що за оцінками Patimatch його шанси не найвищі (32% на перемогу проти 64% у Джошуа і 4% на нічию). Але навряд чи знайдуться впевнені в тому, що Ентоні чекає легка прогулянка. А в суперважкій вазі одного удару досить, щоб повністю змінити хід поєдинку.