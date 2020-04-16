Топові українські баскетболісти розіграють перший український кіберчемпіонат з NBA 2K20

Уже в найближчу п'ятницю, 17 квітня, до вболівальників повертається Суперліга Парі-Матч. Баскетбол України адаптується до нової реальності та представляє перший в історії кіберчемпіонат.

Турнір вже викликав великий інтерес, адже за титул першого чемпіона боротимуться 12 топових українських баскетболістів. Зірковий склад турніру наступний: Ігор Бояркін ("Харківські Соколи"), Олександр Липовий ("Промітеас", Греція), Артем Пустовий ("Барселона", Іспанія), Ісуф Санон ("Дніпро"), Максим Закурдаєв ("Дніпро"), Роман Новіков ("Одеса"), Олександр Кобець ("Черкаські Мавпи"), Юрій Кондраков ("Київ-Баскет"), Олександр Антипов ("Прометей"), В'ячеслав Петров ("Київ-Баскет"), Вадим Прокопенко ("Одеса"), Андрій Кожем'якін ("Запоріжжя").

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Перед стартом змагань, аналітики Parimatch надали свій прогноз як на результати групового етапу, так і на переможця турніру. На думку експертів, в грі NBA 2K20 на Sony Playstation 4 найбільше шансів на успіх буде у представника "Запоріжжя" Андрія Кожем'якіна, який зіграє за "Даллас Маверікс" – 36%. Його основними конкурентами будуть Олександр Антипов (зіграє за "Філадельфія 76"), Юрій Кондраков ("Юта Джаз"), Роман Новіков ("Нью-Орлеан Пеліканс") та Вадим Прокопенко ("Бруклін Нетс").

Втім, розклади ще можуть сильно змінитися. Багато чого буде залежати від того, як гравці проявлять себе під час групового етапу (17-18 квітня). Ті вболівальники, які до оголошення карантину стежили за іграми Суперліги Парі-Матч, повинні добре знати, чого саме чекати від учасників турніру і зможуть вдало спрогнозувати чимало результатів.

Кожна група (всього їх чотири) сформована з трьох кіберспортсменів, двоє кращих вийдуть в плей-офф.

1/4 фіналу відбудеться 22 квітня, півфінал – 25 квітня. Фінал та матч за 3-е місце Сyber Суперліга Парі-Матч запланований на 28 квітня.