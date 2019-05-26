"Торонто" у неймовірному матчі перемогли "Мілуокі" та вийшли у фінал плей-офф НБА: відео

Шостий матч фінальної серії Східної конференції між "Торонто" та "Мілуокі" запам'ятався чималою кількістю моментів. А також перемогою канадської команди, яка вперше вийшла у фінал плей-офф НБА,

Торонто – Мілуокі 100:94 (18:31, 25:19, 28:26, 29:18)

Матч скоріше нагадував гойдалки, аніж рівну гру. Ще у першій чверті гості зробили ривок 2:15, вигравши чверть з різницею у 13 очок. Але вигравати першу чверть – це не виграти матч. За другу чверть "Репторс" скоротили відставання. Але все одно поступалися у рахунку.

Це треба побачити: Опубліковано підбірку найкурйозніших моментів НБА від Shaqtin’ a Fool

Переломним у матчі стала десята хвилина третьої чверті. Тоді "Торонто" програвав з різницею у 15 очок (61:76), але зробив щось неймовірне. За наступних вісім ігрових хвилин команда організувала ривок 26:3. Господарі реалізували 10 з 14 з гри (2 з 4 триокових), а також 4 з шести з лінії штрафних. "Бакс" же за цей час реалізували одну атаку (з дев'яти), а ще один раз закинули зі штрафного. Тож вже після цього саме "Репторс" були попереду 87:79.

Після цього у матчі точилася боротьба до останньої секунди, але "Торонто" перемогли та стали чемпіонами Східної конференції. У фіналі плей-офф вони зіграють проти "Голден Стейт". Перший матч запланований на 30 травня (ніч на 31 травня в Україні) у Канаді.

Варто відзначити, що у цьому матчі лідер "Торонто" Кавай Леонард набрав 27 очок, зробив 17 підбирань та 7 передач. Його суперник Янніс Адетокундо набрав 21 очок та 11 підбирань.