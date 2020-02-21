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Травма Ярмоленка – у "Вест Хемі" розповіли, коли повернеться українець

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Андрій Ярмоленко / whufc.com

Наставник "Вест Хема" Девід Моєс розповів про відновлення Андрія Ярмоленка. Український футболіст все ще не тренується у загальній групі.

За словами Моєса, до повного відновлення і повернення Ярмоленка на футбольне поле залишилося зовсім трохи.

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Ярмоленко трохи тренувався вже. На цьому тижні він приєднувався до нас на заняттях, але все ще не був у загальній групі під час тренувань. Сьогодні, 21 лютого, він теж був поза загальної групи. Ярмоленко все ще трохи залишилося до повернення",
– цитує Моєса сайт "молотобійців".

  • Ярмоленко відновлюється після травми м'яза стегна, яку отримав 16 грудня 2019 року.
  • Очевидно, що українець пропустить найближчий матч проти "Ліверпуля" в АПЛ, який відбудеться 24 лютого.
  • Ймовірно, що Ярмоленко не зіграє до кінця зими, хоча раніше прогнозувалося, що українець повернеться 29 лютого.
  • У цьому сезоні Ярмоленко провів за "Вест Хем" 15 матчів, у яких забив 3 голи і зробив 1 результативну передачу.
  • "Вест Хем" після 26 турів перебуває у зоні вильоту. У попередній грі "молотобійці" програли "Манчестер Сіті".
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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Вест Хем Андрій Ярмоленко Новини Спорту Футбол
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