Травма Ярмоленка – у "Вест Хемі" розповіли, коли повернеться українець

Наставник "Вест Хема" Девід Моєс розповів про відновлення Андрія Ярмоленка. Український футболіст все ще не тренується у загальній групі.

За словами Моєса, до повного відновлення і повернення Ярмоленка на футбольне поле залишилося зовсім трохи.

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Ярмоленко трохи тренувався вже. На цьому тижні він приєднувався до нас на заняттях, але все ще не був у загальній групі під час тренувань. Сьогодні, 21 лютого, він теж був поза загальної групи. Ярмоленко все ще трохи залишилося до повернення",

– цитує Моєса сайт "молотобійців".