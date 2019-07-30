Тренер легендарного українського футбольного клубу попросив грошей у Зеленського

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ФК "Таврія" звернулася до Володимира Зеленського
ФК "Таврія" звернулася до Володимира Зеленського / tavriya.com.ua

Головний тренер сімферопольської "Таврії" Сергій Шевченко після поразки "Кристалу" в першому турі Другої ліги розповів про поточний стан справ в клубі.

Сергій Шевченко попросив фінансової допомоги у президента України Володимира Зеленського.

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Буде нескромно, але Володимир Олександрович (Зеленський - прим.), Допоможіть ви. Напевно, тільки ви можете допомогти через губернатора. Тому що тяжке становище, воно і так було. Команда з Криму Сергія Куніцина, справжній бренд. Не уявляю, що буде, якщо "Таврія" не знайде копійки і зніметься з чемпіонату. Напевно, інтернет вибухне.

"Таврія" бідна взагалі. Не хотілося б, але буде дуже прикро. Думаю, вибух буде, якщо команда раптом припинить існування. Одна людина не може тягнути команду,
– сказав Шевченко в інтерв'ю клубному каналу на YouTube.

У минулому сезоні "Таврія" фінішувала 7-ю в групі Б Другої Ліги, набравши 30 очок. У третьому турі 11 серпня "Таврія" у Новій Каховці зіграє з "Енергією".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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