Треті Європейські ігри: стало відомо місце та дата проведення турніру

Польща прийме III Європейські ігри, які відбудуться у 2023 році. Організатори Ігор-2023 планують, що змагання кращих атлетів Старого Світу пройдуть в Кракові.

Відповідне рішення було прийнято в Мінську на Генеральній асамблеї Європейських олімпійських комітетів, повідомляє БелТа. Хоча на офіційному сайті організації відповідної інформації немає. Як і точної дати проведення турніру, але це відбудеться на початку літа 2023 року.

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України

Перші Європейські ігри відбулися в червні 2015 року в столиці Азербайджану – Баку. II Європейські ігри тривали з 21 по 30 червня 2019 року в Мінську. Участь у змаганнях прийняли близько 4 тисяч спортсменів з 50 країн.