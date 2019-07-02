Треті Європейські ігри: стало відомо місце та дата проведення турніру

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Українські атлети на Європейських іграх
Українські атлети на Європейських іграх / НОК України

Польща прийме III Європейські ігри, які відбудуться у 2023 році. Організатори Ігор-2023 планують, що змагання кращих атлетів Старого Світу пройдуть в Кракові.

Відповідне рішення було прийнято в Мінську на Генеральній асамблеї Європейських олімпійських комітетів, повідомляє БелТа. Хоча на офіційному сайті організації відповідної інформації немає. Як і точної дати проведення турніру, але це відбудеться на початку літа 2023 року.

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України

Перші Європейські ігри відбулися в червні 2015 року в столиці Азербайджану – Баку. II Європейські ігри тривали з 21 по 30 червня 2019 року в Мінську. Участь у змаганнях прийняли близько 4 тисяч спортсменів з 50 країн.

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Теги: Спорт
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