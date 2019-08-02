Тріумф назавжди: "Шахтар" презентував мотиваційне відео про нову форму

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"Шахтар" презентував мотиваційне відео про нову форму
"Шахтар" презентував мотиваційне відео про нову форму / shakhtar.com

"Шахтар" презентував дизайн форми на сезон 2019/2020, який присвячений завоюванню Кубку УЄФА. Саме десять років тому, 2009 року, "гірники" перемогли у фіналі Кубка УЄФА німецький "Вердер".

Окрім яскравих фотографій, донецький клуб на своєму YouTube представив відео про нову форму під назвою "Тріумф назавжди".

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Ролик озвучує колишній капітан "Шахтаря" хорват Даріо Срна, який цього літа повернувся у клуб як помічник тренера. Срна та воротар Андрій Пятов на цей момент єдині, хто перебуває у "Шахтарі" з футболістів, які вигравали Кубок УЄФА.

Відео було знято в Києві. На цей момент Донецьк окупований проросійськими бойовиками й донеччани вимушено проживають у Києві. Домашні матчі "гірники" грають у Харкові на стадіоні ОСК "Металіст".

Підопічні Луїша Каштру дебютують у новій формі 4 серпня у Харкові на ОСК "Металіст" у матчі 2-го туру УПЛ з "Карпатами".

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Шахтар
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