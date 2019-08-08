"Зоря" забила з пенальті перед перервою у матчі проти ЦСКА у Лізі Європи: відео

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ЦСКА – Зоря: огляд матчу 8 серпня 2019 – Ліга Європи
ЦСКА – Зоря результат матчу / ФК "Зоря"

Луганська "Зоря" у матчі проти ЦСКА у четвер, 8 серпня, пропустила першою. Але перед перервою зуміла зрівняти рахунок.

"Зоря" на рівних грала з суперником на його полі на початку зустрічі. Луганці проводили атаку, пробивали по воротах. Але перші пропустили. На 12-й хвилині Евандро вдало зіграв, замкнувши простріл з флангу. М’яч влетів у сам кут воріт Шевченка.

До слова: ЦСКА – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

"Зоря" ж зрівняла рахунок перед самою перервою. Арбітр зустрічі призначив пенальті за гру рукою суперника у штрафному майданчику. Хоча варто відзначити, що рукою він зіграв, коли постелився у підкаті. Але арбітра це не переконало.

Пенальті ж реалізував Юрченко. Він пробив низом. М’яч навіть не летів у кут воріт, але голкіпер стрибнув у протилежний бік.

 

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Теги: Футбол Ліга Європи Спорт Новини Спорту ФК Зоря
Джерело: 24 канал
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