Цуренко без боротьби програла на Ролан Гаррос

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / Getty Images

Українська тенісистка Леся Цуренко вилетіла з Ролан Гаррос. Друга ракетка України без боротьби поступилася третій ракетці світу Сімоні Халеп.

Попередній матч Цуренко на Ролан Гаррос тривав понад три години та розтягнувся на два дні. Тож сил на матч третього кола в українки вже не залишилося. Вона виграла лише три гейми проти Халеп. І не змогла заробити жодного очка на своїй подачі – румунка реалізувала вісім гейм-поїнтів за гру.

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Загалом матч тривав менше, аніж годину.

Леся Цуренко – Сімона Халеп 0:2 (2:6, 1:6)

За вихід у третє коло турніру Цуренко заробила 143 тисячі євро призових.

Відтак Україна залишилася без представниць на Ролан Гаррос. Еліна Світоліна теж вилетіла у третьому колі. Катерина Козлова, яка мала грати проти Світоліної у другому колі, через травму не вийшла на матч. А Даяна Ястремська вилетіла ще у першому колі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Леся Цуренко Ролан Гаррос Теніс
Джерело: 24 канал
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