У Альвареса заберуть пояс IBF, якщо він не погодиться на бій з українцем Дерев'янченком

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Сергій Дерев'янченко
Сергій Дерев'янченко / Фото з відкритих джерел

Міжнародна боксерська федерація (IBF) висунула ультиматум своєму чемпіону в середній вазі Саулю Альваресу (52-1-2, 35 КО).

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Boxing Ленс Пагмір.

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Команда Сергія Дерев'янченко і IBF погодили крайній термін для Канело – це полудень понеділка за тихоокеанським часом, до якого мексиканець повинен дати відповідь згодою на бій з українцем. Якщо Канело цього не зробить, то він відмовиться від цього пояса, тоді як Дерев'янченко почне переговори щодо титульного бою з Головкіним,
– йдеться у повідомленні.

Якщо мексиканець відмовиться від поєдинку або проігнорує ультиматум IBF, то буде позбавлений чемпіонського пояса.

Раніше з'явилася інформація про домовленість Альвареса на бій з чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBO Сергієм Ковальовим.

Цікаво, що раніше таким же чином Дерев'янченко позбавив чемпіонського пояса Геннадія Головкіна. Казахстанец не захотів боксувати з українцем через реванш з Саулем Альваресом і залишив титул IBF вакантним. На жаль, Дерев'янченко не зміг завоювати пояс, програвши за очками Деніелу Джейкобсу.

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Теги: Спорт Бокс Сергій Дерев'янченко
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