У "Баварії" виник скандал: зірка клубу вимагає трансфер й отримав штраф, Кімміх критикує тренера
У мюнхенській "Баварії" після матчу першого туру чемпіонату Німеччини проти "Герти" виник скандал. Чинні чемпіони не змогли перемогти "Герту" й після гри у ЗМІ почали з'являтися різні подробиці.
Після гри португальський футболіст Ренату Санчеш заявив, що хоче покинути "Баварію". Санчеш, який приєднався до мюнхенців у 2016 році, так і не став важливим гравцем команди. Тому Ренату просить його відпустити в інший клуб.
Читайте також: "Баварія" орендувала Коутіньо в "Барселони"
Голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге, коментуючи слова португальця, заявив, що Санчешу потрібно охолонути. За його словами, португалець отримає свій шанс і "Баварія" не буде його продавати.
Наставник "червоних" Ніко Ковач відмовився коментувати ситуацію, заявивши, що не говорив з футболістом.
За інформацією Bild, Ковач вирішив оштрафувати Санчеша на 10 тисяч євро. Офіційного підтвердження наразі немає.
Разом з тим, у роздягальні "Баварії" після матчу також було гаряче. Зокрема, як повідомляє Bild, на високих тонах негативно про Ковача висловлювався оборонець Джошуа Кімміх.
Футболіста обурили пізні заміни у матчі проти "Герти". Перша заміна у складі "Баварії" була виконана аж на 85 хвилині. Санчеш замінив Мюллера.
"Баварія" зіграла проти "Герти" внічию 2:2. Заради справедливості варто сказати, що арбітр не призначив декілька очевидних пенальті у ворота берлінців. "Баварія" домінувала в матчі, однак гостям вдалося відстояти нічию.
Вибір редакції
-
"Десна" й "Колос" не змогли виявити сильнішого в Чернігові: відеосьогодні , 18:54
-
"Ворскла" та "Дніпро-1" зіграли в результативну нічию в Полтаві, Кравченко був вилучений (відео)сьогодні , 15:54
-
"Барселона" програла "Атлетіку", пропустивши неймовірний гол "ножицями" на 89-й хвилині: відеосьогодні , 09:41