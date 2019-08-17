У "Баварії" виник скандал: зірка клубу вимагає трансфер й отримав штраф, Кімміх критикує тренера

У мюнхенській "Баварії" після матчу першого туру чемпіонату Німеччини проти "Герти" виник скандал. Чинні чемпіони не змогли перемогти "Герту" й після гри у ЗМІ почали з'являтися різні подробиці.

Після гри португальський футболіст Ренату Санчеш заявив, що хоче покинути "Баварію". Санчеш, який приєднався до мюнхенців у 2016 році, так і не став важливим гравцем команди. Тому Ренату просить його відпустити в інший клуб.

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Голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге, коментуючи слова португальця, заявив, що Санчешу потрібно охолонути. За його словами, португалець отримає свій шанс і "Баварія" не буде його продавати.

Наставник "червоних" Ніко Ковач відмовився коментувати ситуацію, заявивши, що не говорив з футболістом.

За інформацією Bild, Ковач вирішив оштрафувати Санчеша на 10 тисяч євро. Офіційного підтвердження наразі немає.

Разом з тим, у роздягальні "Баварії" після матчу також було гаряче. Зокрема, як повідомляє Bild, на високих тонах негативно про Ковача висловлювався оборонець Джошуа Кімміх.

Футболіста обурили пізні заміни у матчі проти "Герти". Перша заміна у складі "Баварії" була виконана аж на 85 хвилині. Санчеш замінив Мюллера.

"Баварія" зіграла проти "Герти" внічию 2:2. Заради справедливості варто сказати, що арбітр не призначив декілька очевидних пенальті у ворота берлінців. "Баварія" домінувала в матчі, однак гостям вдалося відстояти нічию.