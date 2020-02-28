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У боксера прямо під час бою з трусів випав мобільний телефон – кумедне відео

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У боксера випав телефон під час бою / Колаж

На одному з вечорів боксу в США стався курйозний випадок. З шорт американського боксера Марвіна Джонса прямо під час бою проти Луїса Ніколаса випав мобільний телефон.

Як сказав сам боєць, він просто налаштовувався на поєдинок, слухаючи музику, але перед виходом на ринг забув його викласти.

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Зазначимо, що винуватець цього шоу програв технічним нокаутом.

У боксера під час бою випав мобільний телефон: дивіться відео

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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