У гелікоптері Кобі Браянта не було чорної скриньки

На місці авіакатастрофи вертольоту Sikorsky S-76, в якому розбився легендарний баскетболіст НБА Кобі Браянт та ще вісім осіб, серед яких його 13-річна донька, не виявили бортового самописця.

За словами представника Національної ради транспортної безпеки, пілот використовував iPad, на якому були дані про прокладений маршрут, погодні умови та інша інформація, яка буде використана під час розслідування катастрофи. Тепер його будуть вивчати слідчі.

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Також поліція також просить очевидців надати фотографії погоди в районі в неділю вранці, щоб визначити умови польоту.

Що відомо про авіакатастрофу та загибель Кобі Браянта

Авіакатастрофа сталася неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас, уранці 26 січня за місцевим часом. ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США, зі свого боку, повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин". Розслідуванням інциденту наразі займаються відповідні органи.

Важливо! Загинув легендарний баскетболіст Кобі Браянт

У момент трагедії на борту перебували 9 осіб, усі загинули. Окрім Кобі Браянта та його доньки, у гелікоптері летіли партнерка Джіанни у баскетбольній команді Алісса та її батько – ймовірно, 56-річний тренер із бейсболу в коледжі Оранж-Косту – Джон Альтобеллі. Також з ними перебувала мати дитини та дружина тренера – Кері Альтобеллі. Крім того, загинув пілот гелікоптера.

Відомо, що Кобі Браянт летів на гелікоптері марки Sikorsky S-76 – це був його власний гвинтокрил, авіасудном спортсмен користувався роками. Зокрема, добирався до центру Лос-Анджелеса зі свого помешкання у Ньюпорт-Біч, ще коли грав у баскетбол. Завершив він кар’єру у 2016 році.