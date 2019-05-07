У Люксембурзі розповіли, звідки отримали інформацію про натуралізацію Мораеса

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Жуніор Мораес
Жуніор Мораес / m.sport-express.ru

Президент Федерації футболу Люксембургу Пол Філіп переконує, що не отримував документів з України у справі правомірності натуралізації форварда збірної України Жуніора Мораеса. За його словами, інформацію надала Португалія.

У Федерації футболу Люксембургу переконані, що Мораес не прожив на території України потрібні 5 років.

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Ні, ніхто з України не допомагав нам і не передавав ніяких документів. Федерація футболу Португалії поінформувала нас про Мораеса напередодні нашого матчу з Україною. Ми подивилися в інтернеті, щоб звірити надану інформацію. І цього виявилося достатньо. Бразилець дійсно не проживав на території України протягом п'яти років. І після нашого матчу ми відразу подали протест.

Зараз ми чекаємо аргументацію від УЄФА. Ми заплатили 3 тисячі євро за це. А потім збираємося знову подати апеляцію. Хоча і розуміємо, що шансів у нас мало,
– цитує Філіпа Tribuna.com.

Скандал щодо натуралізації Жуніора Мораеса
Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла унічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.

Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу. Тож справу передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА. Якщо б там задовольнили скаргу, Україні загрожували б дві технічні поразки за ці матчі. Однак, в УЄФА вирішили не карати Україну. 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Євро-2020 Збірна України з футболу
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