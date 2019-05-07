У Люксембурзі розповіли, звідки отримали інформацію про натуралізацію Мораеса

Президент Федерації футболу Люксембургу Пол Філіп переконує, що не отримував документів з України у справі правомірності натуралізації форварда збірної України Жуніора Мораеса. За його словами, інформацію надала Португалія.

У Федерації футболу Люксембургу переконані, що Мораес не прожив на території України потрібні 5 років.

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Ні, ніхто з України не допомагав нам і не передавав ніяких документів. Федерація футболу Португалії поінформувала нас про Мораеса напередодні нашого матчу з Україною. Ми подивилися в інтернеті, щоб звірити надану інформацію. І цього виявилося достатньо. Бразилець дійсно не проживав на території України протягом п'яти років. І після нашого матчу ми відразу подали протест.

Зараз ми чекаємо аргументацію від УЄФА. Ми заплатили 3 тисячі євро за це. А потім збираємося знову подати апеляцію. Хоча і розуміємо, що шансів у нас мало,

– цитує Філіпа Tribuna.com.

Скандал щодо натуралізації Жуніора Мораеса

Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної . Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла унічию з Португалією . У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.



Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія . Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу . Тож справу передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА. Якщо б там задовольнили скаргу, Україні загрожували б дві технічні поразки за ці матчі. Однак, в УЄФА вирішили не карати Україну.

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