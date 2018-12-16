На ті ж граблі: у російського лекоатлета відібрали золото Олімпійських ігор-2012

Олімпійський чемпіон-2012 в стрибках у висоту Іван Ухов дискваліфікований на 4 роки через вживання заборонених препаратів.

Про це повідомляє офіційний сайт Спортивного арбітражного суду (CAS).

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Ухов дискваліфікований на підставі даних доповіді Річарда Макларена, який проводив розслідування допінгу в російському спорті за дорученням Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA).

Дискваліфікація Ухова відраховується з 1 лютого 2019 року. Всі його результати, показані з 16 липня 2012 року по 31 грудня 2015 року, анульовані. Це означає, що Ухов позбавлений звання олімпійського чемпіона Ігор-2012 в Лондоні, які відбувалися з 27 липня по 12 серпня 2012 року. Також у цей період Ухов став срібним призером чемпіонату світу-2014 у приміщенні і бронзовим призером чемпіонату Європи-2014.

Також спортивний арбітражний суд в Лозанні визнав ще 12 російських легкоатлетів винними в порушенні антидопінгових правил.

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