У яких образах український боксер Денис Берінчик виходить на бій: фото та відео

Однією з особливостей українського боксера Дениса Берінчика (10-0, 7 КО) є те, що під кожен бій він підбирає особливий образ. Саме у незвичному вигляді боксер появляється перед глядачами та суперником перед боєм.

Мабуть, через це у Дениса Берінчика десять перемог у десяти боях, сім з яких закінчилися нокаутом суперника. Тепер же на українця очікує бій проти японського боксера Ніхіто Аракави (32-6-2, 18 КО). Поєдинок відбудеться 20 квітня в київському Палаці спорту.

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Спорт24 пропонує пригадати, в яких образа виходив Денис Берінчик на свої поєдинки

Гладіатор

12 грудня 2015 року у своєму третьому поєдинку на професійному ринзі Берічник переміг Дьєрді Міжеї. Українець переміг рішенням суддів. На цей бій Берінчик вийшов у образі гладіатора.

На мотоциклі

12 листопада 2016 року в Льодовому палаці торговельно-розважального центру "Термінал" у Броварах Денис переміг іспанця Хуана Окуру. Бій пройшов всю дистанцію (8 раундів) і завершився перемогою українця за очками. На цей бій Берінчик виїхав на мотоциклі.

Козак

23 квітня 2016 року на бій проти аргентинця Еміліано Мартіна Гарсії вийшов у козацькому вбранні. Разом з Денисом в національному одязі були і його помічники, також одягнені в шаровари і вишиванки. Супроводжував Беринчика інший відомий боксер, Олександр Усик, який вбрався отаманом і озброївся булавою.

В'язень

16 вересня 2017 року на бій проти Ісмаеля Гарсії Берінчик вийшов у образі в'язня. Він був у ланцюгах, а його супроводжувала "озброєна охорона". Так боксер вирішив згадати свою молодість, де в нього були проблеми із законом.

Олімпійський ведмідь

16 грудня 2017 року в Броварах Денис отримав шанс завоювати перший в професійній кар'єрі титул. Суперником Берінчика став філіпінський боксер Аллан Валлеспін. Бій завершився у шостому раунді десятираундового поєдинку нокаутом у виконанні українця. На бій Берінчик вийшов у образі олімпійського ведмедя.

Козак на коні

23 червня 2018 року Берінчик захищав свій чемпіонський пояс проти Хосе Луїса Прієто. На цей бій українець не вийшов, а виїхав на коні та в козацькому вбранні. І переміг. Бій завершився після п'ятого раунду десятираундового поєдинку відмовою колумбійця продовжувати бій.

Супер Маріо

На бій проти філіппінця Росекі Крістобаля за вакантний титул WBO International 22 грудня 2018 року українець вийшов у костюмі героя відеоігор 90-х Супер Маріо. А по дорозі на ринг він перестрибував гриби і бився з черепахами – все як в легендарній грі. Бій завершився на 20-тій секунді сьомого раунду технічним нокаутом у виконанні українця.

На бій проти японця Берінчик вже придумав образ. Але пропонує вгадати його своїм уболівальникам. Вже є перші варіанти, серед них: космонавт, лікар, божевільний, клоун, герой серіалу "Гра престолів" тощо.