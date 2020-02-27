Угорський клуб відсторонив тренера через підозру на коронавірус
Угорський футбольний клуб "Гонвед" відправив на карантин свого головного тренера Джузеппе Санніно. Все через коронавірус.
Причиною для таких радикальних кроків зі сторони керівництва "Гонведу" стало те, що Джузеппе Санніно відвідав Італію. Там зараз спалах коронавірусу, від якого вже померло 14 людей (станом на 27 лютого).
До слова: Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19
Як йдеться на офіційному сайті "Гонведу", Джузеппе Санніно та його помічник Алессандро Ресенті відвідали Італію, де могли контактувати із зараженими на коронавірус. Тож після їх повернення до Будапешта, обох відправили на карантин. Натомість у матчах командою керуватиме Іштван Пісонт.
"Ми погодилися віддалено керувати роботою команди, пам’ятаючи, чого вимагають надзвичайні ситуації. Усі ми несемо відповідальність за гравців команди, дітей в академії, батьків, вболівальників та людей, які працюють у клубі. Тому ми прийняли таке рішення", – приводить слова Джузеппе Санніно офіційний сайт клубу.
В суботу, 29 лютого, "Гонвед" зіграє матч чемпіонату Угорщини проти ДВТК.
Що треба знати про коронавірус Covid-19
- Коронавірус Covid-19 розпочався з китайського міста Ухань. Потім він поширився по всій країні та перекинувся за її межі.
- Коронавірусом у світі заразилися понад 82 тисяч людей. З них лише близько 4 тисяч – за межами Китаю. Серед них і четверо українці, які перебували на круїзному лайнері Diamond Princess. Під підозрою і українка, яка приїхала в Італію.
- Станом на 27 лютого від коронавірусу померло 2810 осіб.
- В Італії підтверджений випадок зараження коронавірусом в одного з футболістів.
- В Італії через спалах коронавірусу перенесли футбольні матчі. Без глядачів відбудеться і тур Серії A 29 лютого – 2 березня. Серед них і принципове дербі "Ювентус" – "Інтер".
- Матч Ліги Європи в Мілані між "Інтером" та "Лудогорцем" проведуть без глядачів через запобіжні заходи в країні. Самі гравці "Лудогорця" прибули в Італію в спеціальних масках.
- Акції італійського футбольного клубу "Ювентус" впали на 14%. Падіння пов'язують з поширенням коронавірусу в Італії. У цілях безпеки "Ювентус" вже закрив свій клубний музей і призупинив тури по стадіону.