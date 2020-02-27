Угорський клуб відсторонив тренера через підозру на коронавірус

Угорський футбольний клуб "Гонвед" відправив на карантин свого головного тренера Джузеппе Санніно. Все через коронавірус.

Причиною для таких радикальних кроків зі сторони керівництва "Гонведу" стало те, що Джузеппе Санніно відвідав Італію. Там зараз спалах коронавірусу, від якого вже померло 14 людей (станом на 27 лютого).

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Як йдеться на офіційному сайті "Гонведу", Джузеппе Санніно та його помічник Алессандро Ресенті відвідали Італію, де могли контактувати із зараженими на коронавірус. Тож після їх повернення до Будапешта, обох відправили на карантин. Натомість у матчах командою керуватиме Іштван Пісонт.

"Ми погодилися віддалено керувати роботою команди, пам’ятаючи, чого вимагають надзвичайні ситуації. Усі ми несемо відповідальність за гравців команди, дітей в академії, батьків, вболівальників та людей, які працюють у клубі. Тому ми прийняли таке рішення", – приводить слова Джузеппе Санніно офіційний сайт клубу.

В суботу, 29 лютого, "Гонвед" зіграє матч чемпіонату Угорщини проти ДВТК.

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