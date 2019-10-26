Стартував продаж квитків на матч Україна – Естонія: де купити та яка ціна

Завершальний домашній поєдинок цього року збірна України проведе 14 листопада в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена". Початок гри – о 19.00.

Традиційно купити квитки на матчі збірної України можна на сайті ticketsbox.com. Ціна на квитки варіюється від 100 до 300 гривень.

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Умови продажу

Online на сайті ticketsbox.com:

Одна особа може придбати не більше чотирьох квитків.

Для придбання квитків необхідно зареєструватися на сайті.

Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійдуть усі електронні квитки для кожної особи окремо.

Уболівальник купує квиток на певний сектор, ряд, місце.

Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Продаж квитків у касах "Славутич-Арени" розпочнеться на початку листопада.

До слова: Збірна України піднялася у рейтингу ФІФА

Як відомо, збірна України вже гарантувала собі участь на груповому етапі Євро-2020. Українці 14 жовтня перемогли Португалію та достроково виграли групу B.

17 листопада "синьо-жовті" зіграють останній матч у 2019 році. У Белграді команда Андрія Шевченка зустрінеться із Сербією. Один здобутий бал у тій грі гарантує українцям місце серед сіяних команд під час жеребкування групового етапу Євро-2020.

Детальніше про суперників України на Євро-2020 – читайте тут.