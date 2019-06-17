Україна може прийняти молодіжний чемпіонат світу з футболу, – Павелко

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Андрій Павелко
Андрій Павелко / Фото з відкритих джерел

Президент Української асоціації футбол (УАФ) Андрій Павелко не виключає можливості проведення в найближчій перспективі молодіжного чемпіонату світу з футболу в Україні.

Павелко бачить усі можливості для проведення в Україні великого футбольного турніру. Про це він розповів у інтервю Tribuna.com.

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Думаю, коли буде наступний молодіжний ЧС в Європі, ми матимемо всі можливості, щоб прийняти таке свято. Але сьогодні за це право боротимуться країни з інших континентів. Президенту ФІФА Інфантіно сподобалися наші гравці і тренери. Скориставшись моментом, я запросив його в Україну. Наша країна виграла чемпіонат світу, тому йому було б приємно.

Ми навіть не мріяли, що зможемо привезти в Україну головний трофей, але наша команда, виявляється, має бойовий характер. Приїхавши на чемпіонат світу і відчувши в собі сили, довели, що наша команда краща, і вписали своє ім'я в історію. Мені було приємно, коли президенти інших асоціацій і федерацій приходили і дякували Україні за таку красиву гру нашої команди,
– розповів Павелко.

У фінальному матчі на чемпіонаті світу в Польщі збірна України впевнено перемогла Південну Корею. На старті матчу "синьо-жовті" пропустили з пенальті, але зуміли відповісти трьома точними ударами та здобути перемогу.

Одразу троє гравців збірної України отримали персональні нагороди за участь у Чемпіонаті світу з футболу U-20. Йдеться про Андрія Луніна, Сергія Булецу та Данила Сікана. Троє українців визнані одними з найкращих на Мундіалі.

У неділю, 16 червня, команда прибула до Києва. В аеропорту "Бориспіль" їх зустріли родичі, друзі та фанати.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Чемпіонат світу U-20
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