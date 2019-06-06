Україна – Сербія: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

У п'ятницю, 7 червня, збірна України зіграє матч відбору на чемпіонат Європи 2020 року. Суперником українців буде непроста збірна Сербії. Букмекери оцінили шанси кожної команди на перемогу в матчі, який відбудеться у Львові.

Прогноз на матч Україна – Сербія

Збірна України лідирує у групі B кваліфікації до Євро-2020 після нічиєї в матчі з Португалією та перемоги над Люксембургом. В українців могли відібрати очки через так звану "справу Мораеса", однак в УЄФА вирішили не карати "синьо-жовтих". Сербія поки зіграла тільки один матч проти Португалії й розділила очки.

До цього протистояння обидві збірні підходять з кадровими втратами. Не допоможе команді Андрія Шевченка лідер збірної Андрій Ярмоленко, який не зумів на сто відсотків відновитися після травми. Не помічники своїм партнерам Василь Кравець та Іван Петряк. У Сербії не менші проблеми. Проти України не зіграє Сергєй Мілінковіч-Савіч. Також до заявки сербської команди не потрапив Неманья Матич.

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Прогноз Фаворит Спорт

Наразі букмекери віддають перевагу в протистоянні Україна – Сербія саме команді Андрія Шевченка. Коефіцієнт на перемогу "синьо-жовтих" в основний час – 2,47. А ось на виїзну звитягу сербської команди коефіцієнт 3,05. Якщо ж поєдинок у Львові в основний час завершиться нічиєю – 3,15.

Україна та Сербія надзвичайно рівні суперники й обидві збірні розділили очки з фаворитом групи Португалією. Коефіцієнт на те, що в матчі буде зафіксована результативна нічия – 4,30. Якщо ж збірні розійдуться миром без забитих голів – 6,25. Коефіцієнт на нічию в одному з таймів – 1,36.

Прогноз Pari Match

Обидві збірні провели між собою всього чотири матчі й всі вони мали товариський характер. Всі матчі "синьо-жовті" виграли із загальним результатом 6:0. У поєдинках, де Україна була господарем, було зафіксовано перемогу з рахунком 2:0. Коефіцієнт на те, що збірна України переможе Сербію з рахунком 2:0 – 3,15. Якщо ж господарі здобудуть мінімальну звитягу 1:0 – 6,50.

Перемогу Сербії хоча б в одному з таймів букмекери оцінили коефіцієнтом 2,05. Коефіцієнт на те, що команда Младена Крстаїча переможе українців і не пропустить – 4,20. Коефіцієнт на те, що футболісти обох команд заб'ють голи в обох таймах – 25,0. Якщо це вдасться тільки Україні – 6,10. Тільки Сербії – 6,80.

Прогноз 1xbet

Вперше за довгий час матч на "Арені Львів" відбудеться за присутності вболівальників. Українська команда не програє у Львові й букмекери вірять, що "12-й гравець" допоможе підопічним Шевченка. Коефіцієнт на те, що перший гол в матчі буде забитий з 1-ї до 30-ї хвилини – 2,30. Якщо ж перший м'яч у поєдинку буде забитий з 31-ї хвилини до 90-ї – 2,17.

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Також букмекери спрогнозували, хто відзначиться у двобої. Коефіцієнт на те, що Александр Мітрович заб'є в будь-який час – 2,7. Коефіцієнт на гол новоспеченого гравця "Реала" Луки Йовіча – 3,2. На думку букмекерів, у збірній України найбільше шансів забити в Артема Кравця. Його гол в будь-який час букмекери оцінили коефіцієнтом 3,2. На забитий м'яч Євгена Коноплянки дають коефіцієнт 5.

Поєдинок третього туру кваліфікації чемпіонату Європи Україна – Сербія відбудеться у п'ятницю, 7-го червня. Гра відбудеться у Львові, початок, о 21:45.