Україна здобула першу золоту медаль на літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі

В азербайджанському Баку триває XV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Збірна України на цьому турнірі здобула першу золоту нагороду.

Медаль найвищого ґатунку Україні принесли гімнасти Назар Чепурний, Ілля Ковтун та Володимир Костюк, які стали переможцями у командній першості.

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Зазначимо, Назар Чепурний не вперше тішить вболівальників на олімпійських змаганнях міжнародного рівня – в активі юного гімнаста вже є золото в змаганнях команд на Юнацьких Олімпійських іграх-2018 у Буенос-Айресі.

До цього українці здобули дві срібні та три бронзові медалі. Першою стала медаль борця греко-римського стилю Олександра Яковлева (вагова категорія до 51 кг), який здобув срібло. Згодом борець греко-римського стилю Мар’ян Голубовський (до 65 кг) здобував бронзу. Бронзові медалі вибороли й борці вільного стилю Іван Терзі (до 51 кг) та Іван Семенов (до 65 кг). Після цього плавець Ростислав Крижанівський став віце-чемпіоном турніру. І от Назар Чепурний, Ілля Ковтун та Володимир Костюк принесли Україні першу золоту медаль. Відтак із шістьма нагородами в активі українці посідають восьме загальнокомандне місце.

XV літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль триватиме в Баку до 27 липня.