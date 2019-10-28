Українець Богачук видовищним нокаутом виграв титул WBC Continental: відео

В ніч з 27 на 28 жовтня в Лос-Анджелесі відбувся вечір боксу, головною подією якого став поєдинок між українцем Сергієм Богачуком (16-0, 16 КО) і американцем Тайроном Брансоном (28-8-2, 25 КО).

24-річний перспективний боєць із Вінниці нокаутував досвідченого Тайрона Брансона і здобув свій перший титул – чемпіона Континентальної Америки за версією WBC в першій середній вазі.

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Українцю, який виграв всі свої поєдинки достроково, вистачило чотирьох раундів, щоб виграти бій.

Уже в третьому Брансон вперше опинився на настилі рингу, але продовжити поєдинок зміг. А ось після четвертого суддя зупинив поєдинок і зарахував перемогу українця.

Сергій Богачук – Тайрон Брансон відеоогляд бою

Таким чином, для Сергія Богачука ця перемога стала 16-ю достроковою в 16 поєдинках на професійному рингу.