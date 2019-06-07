Українець Бондаренко яскраво переміг на етапі Діамантової ліги

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Богдан Бондаренко
Богдан Бондаренко / Фото з відкритих джерел

У четвер, 6 червня, в Римі відбувся четвертий етап легкоатлетичної Діамантової ліги. Українець Богдан Бондаренко переміг у стрибках у висоту.

Зірковий український висотник Богдан Бондаренко після не зовсім вдалого виступу в Шанхаї зумів вперше за три роки виграти етап Діамантової ліги (2,31 м).

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Чемпіон світу-2013 допустив лише дві помилки – на 2,28 м і 2,33 м (пробіг під планкою) і пропускав 2,19 м і 2,25 м.

Таким чином, Бондаренко став переможцем етапу в Римі зробивши лише п'ять стрибків. При цьому українець повторив найкращий результат в поточному сезоні в світі.

Ще один наш стрибун у висоту Андрій Проценко завершив змагання на 7 місці, подолавши висоту 2,22.

В стрибках у довжину українка Марина Бех-Романчук посіла 5 місце з результатом 6,64 м. А перемогла в цьому виді німкеня Малайка Міхамбо – 7,07 м.

На дистанції 400 м з бар’єрами ще одна українка Анна Рижикова фінішувала 6 з часом 55,64. Вона суттєво відстала від переможниці забігу Делайли Мухаммад зі США – 53,67.

Наступний етап найпрестижнішої в світі легкоатлетичної серії пройде в Осло, Норвегія 13 червня.

Спорт 24 писав, що на минулому етапі Діамантової ліги Юлія Левченко посіла друге місце в стрибках у висоту.

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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