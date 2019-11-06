Українець Дмитро Іллюк на патріотичній машині став першим переможцем змагань з дрифту

Український автогонщик Дмитро Іллюк переміг на перших міжнародних змагань з драгрейсингу та дрифту, які організувала FIA Motorsport Games.

Змагання відбулися в італійському місті Валлелунга. Дмитро Іллюк у фіналі Drifting Cup переміг представника Чехії Міхала Райхерта.

Читайте також: Льюїс Хемілтон вшосте став чемпіоном світу з Формули-1

Варто зазначити, що Іллюк виступає на автомобілі Nissan 200SX. Спеціально для цих змагань він дещо змінив дизайн авто, додавши на нього патріотичні кольори – синій та жовтий.

Наші юні картингісти Вероніка Кононенко та Георгій Красько потрапили у ТОП 16 в дисципліні Karting Slalom Cup. І хоч до фінішу не дійшли, проте отримали величезний досвід.

Завдяки перемозі Дмитра Україна посіла 3 командне місце, розділивши цю позицію ще з двома країнами