Українець Дмитро Іллюк на патріотичній машині став першим переможцем змагань з дрифту
Український автогонщик Дмитро Іллюк переміг на перших міжнародних змагань з драгрейсингу та дрифту, які організувала FIA Motorsport Games.
Змагання відбулися в італійському місті Валлелунга. Дмитро Іллюк у фіналі Drifting Cup переміг представника Чехії Міхала Райхерта.
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Варто зазначити, що Іллюк виступає на автомобілі Nissan 200SX. Спеціально для цих змагань він дещо змінив дизайн авто, додавши на нього патріотичні кольори – синій та жовтий.
Наші юні картингісти Вероніка Кононенко та Георгій Красько потрапили у ТОП 16 в дисципліні Karting Slalom Cup. І хоч до фінішу не дійшли, проте отримали величезний досвід.
Завдяки перемозі Дмитра Україна посіла 3 командне місце, розділивши цю позицію ще з двома країнами