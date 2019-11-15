Українець Лень оформив дабл-дабл у програному матчі "Атланти" та інші результати НБА: відео

Український баскетболіст Олексій Лень був оформив дабл-дабл за "Атланту" у матчі НБА проти "Фінікс". Однак його команда поступилася на виїзді.

Лень знову не потрапив у стартову п'ятірку "Атланти". Та, загалом, на майданчику провів 24:40 хвилин. За цей час українець набрав 21 очко та зробив 10 підбирань. Він став єдиним баскетболістом у цій грі, хто оформив дабл-дабл.

Та варто зазначити, що його РЕ виявилася найгіршою у матчі -20.

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Щодо самої гри, то ще у перших двох чвертях гості намагалися грати на рівних. Однак вже після великої перерви гравці "Фінікса" міцно захопили ініціативу та довели гру до перемоги.

Фінікс – Атланта 128:112 (31:33, 36:28, 37:29, 24:22)

Клівленд – Маямі 97:108 (22:34, 22:34, 30:26, 23:14)

Новий Орлеан – Кліпперс 132:127 (34:35, 38:24, 24:38, 36:30)

Мілуокі – Чикаго 124:115 (30:32, 35:34, 32:20, 27:29)

Нью-Йорк – Даллас 106:103 (27:23, 31:30, 29:34, 19:16)

Денвер – Бруклін 101:93 (28:35, 21:26, 30:18, 22:14)