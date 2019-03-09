Українець Михайлюк пропустив третій матч поспіль за "Детройт"

7 Читать новость на русском
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / Фото з відкритих джерел

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк не зіграв проти "Чикаго" (112:104) в рамках регулярного сезону НБА.

"Чикаго" – "Детройт" 104:112 (30:24, 36:25, 14:20, 24:43)

Це третій матч поспіль, коли українець не отримав ігровий час. Останній матч за "Детройт" Михайлюк зіграв 2 березня проти "Клівленду" і набрав 3 очки.

Читайте також: Леброн Джеймс обійшов Майкла Джордана у рейтингу найкращих снаперів НБА: фото

Найбільш результативним гравцем матчу став форвард "Детройта" Блейк Гріффін, який набрав 27 очок за гру. Його колега по клубу Андре Драмонд оформив дабл-дабл у зустрічі з 20 очками і 20 підбираннями.

Найрезультативнішим у "Буллз" став захисник Зак Лавін з 24 очками за гру, ще 23 очки набрав форвард Отто Портер.

"Детройт" із співвідношенням перемог-поразок 33:31 знаходиться на шостому рядку Східної конференції НБА. "Чикаго" з показником 19:48 розташувався на тринадцятій позиції.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

 

blog_ava
Вихідні на Великдень 2019: скільки будуть відпочивати українці
сьогодні
43965
Теги: Святослав Михайлюк Баскетбол Спорт
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Харків’янин Тихон Черняєв – 9-річний шаховий рекордсмен
сьогодні 10:01 Харків’янин Тихон Черняєв – 9-річний шаховий рекордсмен
51
Українець Михайлюк пропустив третій матч поспіль за "Детройт"
сьогодні 09:49 Українець Михайлюк пропустив третій матч поспіль за "Детройт"
7
"Реал" хоче придбати Неймара за космічні гроші: названо суму
8 березня 21:27 "Реал" хоче придбати Неймара за космічні гроші: названо суму
871
Жан Беленюк і Павло Зібров заспівали привітання на 8 березня: відео
8 березня 16:02 Жан Беленюк і Павло Зібров заспівали привітання на 8 березня: відео
171
Конкурент українця Луніна в "Реалі" відзначився ганебним вчинком в Іспанії
8 березня 13:50 Конкурент українця Луніна в "Реалі" відзначився ганебним вчинком в Іспанії
508
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук