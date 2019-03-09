Українець Михайлюк пропустив третій матч поспіль за "Детройт"

Український баскетболіст "Детройта" Святослав Михайлюк не зіграв проти "Чикаго" (112:104) в рамках регулярного сезону НБА.

"Чикаго" – "Детройт" 104:112 (30:24, 36:25, 14:20, 24:43)

Це третій матч поспіль, коли українець не отримав ігровий час. Останній матч за "Детройт" Михайлюк зіграв 2 березня проти "Клівленду" і набрав 3 очки.

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Найбільш результативним гравцем матчу став форвард "Детройта" Блейк Гріффін, який набрав 27 очок за гру. Його колега по клубу Андре Драмонд оформив дабл-дабл у зустрічі з 20 очками і 20 підбираннями.

Найрезультативнішим у "Буллз" став захисник Зак Лавін з 24 очками за гру, ще 23 очки набрав форвард Отто Портер.

"Детройт" із співвідношенням перемог-поразок 33:31 знаходиться на шостому рядку Східної конференції НБА. "Чикаго" з показником 19:48 розташувався на тринадцятій позиції.

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