Гравець "Динамо" став одним з найдорожчих захисників світу

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt склав список найдорожчих лівих захисників світу до 21-го року.

У нього потрапив захисник "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко, який розташувався на четвертій сходинці. Ціна Миколенка – 10 мільйонів євро.

До слова: Гравці клубу УПЛ отримали вражаючу премію за перемогу над "Динамо"

Топ-10 найдорожчих лівих захисників світу до 21 року:

У нинішньому сезоні Миколенко записав на свій рахунок 2 голи і 5 асистів у 25 матчах за "Динамо".