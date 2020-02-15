Гравець "Динамо" став одним з найдорожчих захисників світу
Авторитетний статистичний портал Transfermarkt склав список найдорожчих лівих захисників світу до 21-го року.
У нього потрапив захисник "Динамо" і збірної України Віталій Миколенко, який розташувався на четвертій сходинці. Ціна Миколенка – 10 мільйонів євро.
До слова: Гравці клубу УПЛ отримали вражаючу премію за перемогу над "Динамо"
Топ-10 найдорожчих лівих захисників світу до 21 року:
У нинішньому сезоні Миколенко записав на свій рахунок 2 голи і 5 асистів у 25 матчах за "Динамо".
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