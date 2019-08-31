Українець проти росіянина – це буде війна: промоутер прокоментував бій Гвоздик – Бетербієв

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Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / Фото з відкритих джерел

Відомий американський промоутер Боб Арум поділився своїми очікуваннями від бою між його підопічними, українським чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександром Гвоздиком (17-0, 14 КО) і російським чемпіоном за версією IBF Артуром Бетербієвим (14-0, 14 КО).

Боб Арум сподівається, що Олександр Гвоздик і Артур Бетербієв подарують глядачам вогняний бій.

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Вони обидва виступають за Top Rank. Два відмінних воїна. Росіянин проти українця, господи, – це буде війна. Не питайте мене, хто переможе в цьому бою. Я абсолютно не маю уявлення. Все що я знаю – це буде бій року,
– заявив Арум.

Бій Гвоздик – Бетербієв запланований на 18 жовтня і повинен пройти в Філадельфії на арені Liacouras Center.

Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона. У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу.

Бетербієв завоював титул IBF 11 листопада 2017 року. Він зустрівся з німцем Енріко Келлінгом у бою за вакантний титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією IBF. Росіянин здобув перемогу нокаутом у 12-му раунді.

Після цього росіянин провів два захисти свого поясу. У жовтні 2018 року він нокаутував британця Каллума Джонсона, а в травні 2019 технічним нокаутом здолав Радівое Калайджича.

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Теги: Новини Росії Спорт Новини Спорту Олександр Гвоздик Гвоздик – Бетербієв Бокс
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