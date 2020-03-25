Українець Ярмоленко не входить у плани тренера "Вест Гема" на новий сезон – ЗМІ

У сезоні-2020/2021 головний тренер англійського футбольного клубу "Вест Гем" Девід Мойєс не бачить в "основі" своєї команди атакуючого хавбека збірної України Андрія Ярмоленка.

Мойєс неодноразово повторював, що з наступного сезону спробує знизити середній вік футболістів своєї команди, щоб на полі одночасно перебувало досить "голодних" гравців, яким ще є що доводити.

Дивіться також Клуб Ярмоленка оригінальним чином поновив тренування попри коронавірус

Видання Football.London спрогнозувало стартовий склад "молотобійців" з максимальною кількістю молодих футболістів, які змогли б заграти в АПЛ. На жаль, при такому розкладі для українця Андрія Ярмоленка не знайшлося місця в заявці.

Стартовий склад і лава запасних "Вест Хема":

"Вест Хем" (4-1-3-2): Фабіанскі; Кеш, Діоп, Огбонна, Крессвелл; Райс, Соучек, Форнальс; Боуен, Діангана, Аллі.



Запас: Нобл, Снодграсс, Андерсон, Антоніо, Бальбуені, Фредерікс, Рендольф.

Англійська Прем'єр-ліга призупинила матчі чемпіонату до кінця квітня у зв'язку з пандемією вірусу після зараження головного тренера "Арсеналу" Мікеля Артети.

Цього сезону на рахунку Ярмоленка 15 поєдинків, три забиті голи та одна результативна передача. Свій останній поєдинок Андрій провів ще 14-го грудня. Тоді він отримав травму та вибув на тривалий термін.

Наразі "Вест Хем" посідає 16 сходинку в турнірній таблиці внутрішньої першості.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.