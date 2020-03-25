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Українець Ярмоленко не входить у плани тренера "Вест Гема" на новий сезон – ЗМІ

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Андрій Ярмоленко / ФК "Вест Хем"

У сезоні-2020/2021 головний тренер англійського футбольного клубу "Вест Гем" Девід Мойєс не бачить в "основі" своєї команди атакуючого хавбека збірної України Андрія Ярмоленка.

Мойєс неодноразово повторював, що з наступного сезону спробує знизити середній вік футболістів своєї команди, щоб на полі одночасно перебувало досить "голодних" гравців, яким ще є що доводити.

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Видання Football.London спрогнозувало стартовий склад "молотобійців" з максимальною кількістю молодих футболістів, які змогли б заграти в АПЛ. На жаль, при такому розкладі для українця Андрія Ярмоленка не знайшлося місця в заявці.

Стартовий склад і лава запасних "Вест Хема":

"Вест Хем" (4-1-3-2): Фабіанскі; Кеш, Діоп, Огбонна, Крессвелл; Райс, Соучек, Форнальс; Боуен, Діангана, Аллі.

Запас: Нобл, Снодграсс, Андерсон, Антоніо, Бальбуені, Фредерікс, Рендольф.

  • Англійська Прем'єр-ліга призупинила матчі чемпіонату до кінця квітня у зв'язку з пандемією вірусу після зараження головного тренера "Арсеналу" Мікеля Артети.
  • Цього сезону на рахунку Ярмоленка 15 поєдинків, три забиті голи та одна результативна передача. Свій останній поєдинок Андрій провів ще 14-го грудня. Тоді він отримав травму та вибув на тривалий термін.
  • Наразі "Вест Хем" посідає 16 сходинку в турнірній таблиці внутрішньої першості.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Вест Хем Андрій Ярмоленко Спорт Футбол
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