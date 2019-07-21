Українка Бех-Романчук прикро втратила срібну медаль на етапі Діамантової ліги

Українська стрибунка в довжину Бех-Романчук до останньої спроби утримувала другий результат на етапі Діамантової ліги у Лондоні. Але у підсумку посіла лише третє місце.

Марина Бех-Романчук показала результат у 6,78 метра. І до останнього перебувала на другій позиції. Але американка Бріттні Різ таки в останній спробі зуміла перевершити цей показник, стрибнувши на 6,82 метра. Тож українка посіла лише третє місце.

Перемогу здобула представниця Німеччини Малайка Міхамбо. Її найкращим результатом став стрибок на 7,02 метра. При цьому вже у другій спробі вона стрибнула на 6,96 метра, тим самим ставши недосяжною для решти конкуренток.

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Відзначимо, що Марина Бех-Романчук в травні завоювала срібну медаль на першому етапі Діамантової ліги в катарській Досі. У березні спортсменка посіла третє місце на чемпіонаті Європи в приміщенні. У червні стрибунка здобула бронзу на Європейських іграх в Мінську. На початку липня Бех-Романчук завоювала золото на літній Універсіаді в Неаполі. При цьому українка уже пробилася у фінальний етап Діамантової ліги.