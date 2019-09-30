Українські арбітри працюватимуть на матчі "Лаціо" в Лізі Європи

На поєдинку 2-го туру групового раунду Ліги Європи у групі Е між "Лаціо" і "Ренном" працюватиме українська суддівська бригада. Головним арбітром виступить Сергій Бойко.

На лініях йому допомагатимуть Володимир Володін та Олександр Войтюк. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов.

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Для 42-річного Бойка це буде 18 матч на груповому етапі Ліги Європи, який він обслуговує.

Матч "Лаціо" – "Ренн" відбудеться 3 жовтня у Римі на "Стадіо Олімпіко". Початок гри о 22:00 за київським часом.

До цього "Лаціо" та "Ренн" ніколи не грали між собою у єврокубках. У першому матчі Ліги Європи "римляни" сенсаційно програли "Клужу". У свою чергу "Ренн" поділив очки із "Селтіком".