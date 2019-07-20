Українські плавчині вибороли 6-у медаль на чемпіонаті світу

Збірна України виборола шосту медаль на чемпіонаті світу з плавання у Південній Кореї. Медальна скарбничка "синьо-жовтих" поповнилася 5-ю бронзою.

Українські представниці в артистичному плаванні завершили свій виступ на чемпіонату світу бронзовими нагородами у комбі.

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На третю сходинку п'єдесталу зійшли Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Марина і Влада Алексіїви, Яна Нарєжна, Аліна Шинкаренко, Катерина Резнік, Олександра Коваленко, Вероніка Гришко, Валерія Апрелєва, а також запасні у цьому виді Марта Федіна і Дар'я Корнєєва.

Перемогу ж вибороли представниці Росії. Друге місце посіла команда Китаю.

Чемпіонат світу з водних видів спорту триватиме до 28 липня. На світовій першості розігрують 76 комплектів медалей.

В активі збірної України вже 6 нагород, одна з яких золота. 15-го липня українські синхроністки здобули золото. Українки перемогли в дебютному для чемпіонатів світу виді програми – хайлайті.

Це золото стало для збірної України із синхронного плавання першим на чемпіонатах світу із водних видів спорту.

На цей момент у медальному заліку Україна на шостому місці (1 золото та 5 бронз). Випереджає Україну Франція, Бразилія, Німеччина.

На другому місці у медальному заліку Росія – 13 медалей (9 золотих, 4 срібні). Лідирує Китай, який виборов 21 нагород (12 золотих, 8 срібних, 1 бронзову).