Українським спортсменам виплатять понад 10 мільйонів гривень для підготовки до Олімпіади-2022

Національний олімпійський комітет (НОК) виплатить 10,5 мільйона гривень олімпійських стипендій провідним спортсменам для підготовки до Олімпійських ігор 2022 року.

30 провідних українських спортсменів з зимових видів спорту отримуватимуть стипендії, які спрямовані на підготовку до ХХІV зимових Олімпійських ігор в Пекіні 2022 року, повідомляє НОК.

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Олімпійський комітет щомісяця виплачуватиме фінансову допомогу спортсменам елітної групи з біатлону, фристайлу, фігурного катання, санного спорту, лижних гонок, сноубордингу та скелетону. Загальний обсяг фінансування цієї програми складає 10,5 мільйона гривень.

Виплати будуть здійснюватися з 1 листопада 2019 року до завершення самих Ігор в Пекіні.

Підтримка атлетів є пріоритетним напрямком в діяльності Національного олімпійського комітету. Ми завжди знаходимо шляхи допомоги нашим спортсменам, яка є вкрай важливою. Впевнений, що ці персональні стипендії сприятимуть кращій підготовці українців до зимових Олімпійських ігор в Пекіні-2022,

– заявив президент НОКу Сергій Бубка.

XXIV Зимові Олімпійські ігри пройдуть 4 – 20 лютого 2022 року. Пекін стане першим містом, що прийняв і літні, і зимові Олімпійські ігри. У 2008 році в Пекіні відбулася літня Олімпіада.