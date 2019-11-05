Українським спортсменам виплатять понад 10 мільйонів гривень для підготовки до Олімпіади-2022

47 Читать новость на русском
Українським спортсменам виплатять понад 10 мільйонів гривень для підготовки до Олімпіади-2022
Українським спортсменам виплатять понад 10 мільйонів гривень для підготовки до Олімпіади-2022 / facebook.com/olympicua

Національний олімпійський комітет (НОК) виплатить 10,5 мільйона гривень олімпійських стипендій провідним спортсменам для підготовки до Олімпійських ігор 2022 року.

30 провідних українських спортсменів з зимових видів спорту отримуватимуть стипендії, які спрямовані на підготовку до ХХІV зимових Олімпійських ігор в Пекіні 2022 року, повідомляє НОК.

Дивіться також: Представлено талісман Олімпійських ігор-2022

Олімпійський комітет щомісяця виплачуватиме фінансову допомогу спортсменам елітної групи з біатлону, фристайлу, фігурного катання, санного спорту, лижних гонок, сноубордингу та скелетону. Загальний обсяг фінансування цієї програми складає 10,5 мільйона гривень.

Виплати будуть здійснюватися з 1 листопада 2019 року до завершення самих Ігор в Пекіні.

Підтримка атлетів є пріоритетним напрямком в діяльності Національного олімпійського комітету. Ми завжди знаходимо шляхи допомоги нашим спортсменам, яка є вкрай важливою. Впевнений, що ці персональні стипендії сприятимуть кращій підготовці українців до зимових Олімпійських ігор в Пекіні-2022,
– заявив президент НОКу Сергій Бубка.

XXIV Зимові Олімпійські ігри пройдуть 4 – 20 лютого 2022 року. Пекін стане першим містом, що прийняв і літні, і зимові Олімпійські ігри. У 2008 році в Пекіні відбулася літня Олімпіада.

blog_ava
Кабмін представив проєкт Держбюджету-2020 до другого читання: основні цифри
сьогодні
11574
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Олімпіада-2022
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що робитиме Сауль Альварес після перемоги над Ковальовим: ймовірні суперники та чемпіонські бої
сьогодні 19:10 Що робитиме Сауль Альварес після перемоги над Ковальовим: ймовірні суперники та чемпіонські бої
Андрій Тудовші 116
Хто така нова дівчина Дениса Попова: сексуальна віце-міс Україна (фото)
4 листопада 22:40 Хто така нова дівчина Дениса Попова: сексуальна віце-міс Україна (фото)
Вісент Луїс 2815
Захисник "Монако" розтрощив монітор VAR після видалення: відео
4 листопада 21:15 Захисник "Монако" розтрощив монітор VAR після видалення: відео
Юрій Семенюк 1266
Раян Гарсія – боксер, що кидає виклик Ломаченку, нокаутуючи суперників у першому раунді
4 листопада 19:02 Раян Гарсія – боксер, що кидає виклик Ломаченку, нокаутуючи суперників у першому раунді
Андрій Тудовші 2349
Моурінью, тен Гаг чи Почеттіно: хто очолить "Баварію"
4 листопада 18:30 Моурінью, тен Гаг чи Почеттіно: хто очолить "Баварію"
Михайло Гема 303
Новини
Більше новин
Залиште відгук